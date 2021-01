Ciclista investita e uccisa da un’auto, è caccia al pirata (Di venerdì 8 gennaio 2021) A Napoli una tragedia in strada: Ciclista investita e uccisa proprio mentre era in sella. L’auto è scappata e ora sono aperte le indagini Era un Ciclista per passione, mamma di due figli e moglie nella vita di tutti i giorni. È stata investita e uccisa a soli 38 anni mentre era proprio in sella L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 8 gennaio 2021) A Napoli una tragedia in strada:proprio mentre era in sella. L’auto è scappata e ora sono aperte le indagini Era unper passione, mamma di due figli e moglie nella vita di tutti i giorni. È stataa soli 38 anni mentre era proprio in sella L'articolo proviene da YesLife.it.

salernonotizie : Grave incidente in Costiera Amalfitana: ciclista investita e uccisa - n_piera : RT @tuttobiciweb_it: Investita e uccisa una #ciclista nel #Napoletano, caccia al #piratadellastrada. La donna, 38 anni, lascia due figli ht… - tuttobiciweb_it : Investita e uccisa una #ciclista nel #Napoletano, caccia al #piratadellastrada. La donna, 38 anni, lascia due figli - Fiorells69 : RT @Today_it: Anna Fogliamanzillo, la ciclista di 37 anni investita e uccisa in una galleria - Today_it : Anna Fogliamanzillo, la ciclista di 37 anni investita e uccisa in una galleria -