Carlos Sainz jr: “La Ferrari è il Real Madrid della Formula1” (Di venerdì 8 gennaio 2021) "Con tutto il mio rispetto e ammirazione per la McLaren, che è la seconda migliore squadra della storia, quando la Ferrari bussa alla tua porta non ci sono dubbi. La Ferrari è il Real Madrid della F1? È un modo per dirlo ma la McLaren è il Barça, che è anche un'ottima squadra. Entrambe sono in ristrutturazione per cercare di detronizzare la Mercedes. Sono le due migliori squadre della storia e quando passi dall'una all'altra significa che stai facendo qualcosa di buono in Formula 1". Così Carlos Sainz in una intervista ad "AS"."Mi piace la gente della Ferrari, mi piace Mattia (Binotto, team principal a Maranello) e mi piace quello che vedo, quello di cui abbiamo parlato. Non ci sono state esitazioni ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 8 gennaio 2021) "Con tutto il mio rispetto e ammirazione per la McLaren, che è la seconda migliore squadrastoria, quando labussa alla tua porta non ci sono dubbi. Laè ilF1? È un modo per dirlo ma la McLaren è il Barça, che è anche un'ottima squadra. Entrambe sono in ristrutturazione per cercare di detronizzare la Mercedes. Sono le due migliori squadrestoria e quando passi dall'una all'altra significa che stai facendo qualcosa di buono in Formula 1". Cosìin una intervista ad "AS"."Mi piace la gente, mi piace Mattia (Binotto, team principal a Maranello) e mi piace quello che vedo, quello di cui abbiamo parlato. Non ci sono state esitazioni ...

