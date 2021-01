Ask Iwata: l'imperdibile libro sul compianto presidente Nintendo ha una data di uscita in occidente (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'editore di libri Viz Media ha annunciato che una traduzione in lingua inglese di Ask Iwata, volume composto da interviste a personaggi chiave di Nintendo da parte dell'ex CEO Satoru Iwata, arriverà nelle librerie nel mese di aprile. Come riportato da Video Games Chronicle, il libro coprirà le epoche di Nintendo DS, 3DS, Wii e Wii U e includerà una serie di interviste, alcune delle quali possono essere lette anche sul sito Web di Nintendo, in formato tascabile con personaggi del calibro di Shigeru Miyamoto e Shigesato Itoi, per citarne solo due. Il libro è stato originariamente annunciato e pubblicato in Giappone nel 2019. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'editore di libri Viz Media ha annunciato che una traduzione in lingua inglese di Ask, volume composto da interviste a personaggi chiave dida parte dell'ex CEO Satoru, arriverà nelle librerie nel mese di aprile. Come riportato da Video Games Chronicle, ilcoprirà le epoche diDS, 3DS, Wii e Wii U e includerà una serie di interviste, alcune delle quali possono essere lette anche sul sito Web di, in formato tascabile con personaggi del cadi Shigeru Miyamoto e Shigesato Itoi, per citarne solo due. Ilè stato originariamente annunciato e pubblicato in Giappone nel 2019. Leggi altro...

Ask Iwata, il libro basato sulle interviste fatte del defunto presidente di Nintendo ai membri chiave dell'azienda, riceverà una traduzione in inglese e ha una data di uscita.

