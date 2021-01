Zona Euro, la fiducia dell’economia migliora a 90,4 punti a dicembre (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sale la fiducia dell’economia di Eurolandia nel mese di dicembre. L’indice che misura il sentiment complessivo è risultato in aumento a 90,4 punti, risultando superiore al mese precedente (87,7 punti) e al consensus di 90 punti. La fiducia del complesso dell’Unione Europea si porta invece a 89,5 punti, crescendo di 2,8 punti. Il dato è reso noto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità Europea (DG ECFIN). Per quanto riguarda le componenti dell’indice per l’EuroZona, la fiducia dei consumatori migliora a -13,9, il clima nell’industria sale a -7,2 punti, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sale ladilandia nel mese di. L’indice che misura il sentiment complessivo è risultato in aumento a 90,4, risultando superiore al mese precedente (87,7) e al consensus di 90. Ladel complesso dell’Unionepea si porta invece a 89,5, crescendo di 2,8. Il dato è reso noto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunitàpea (DG ECFIN). Per quanto riguarda le componenti dell’indice per l’, ladei consumatoria -13,9, il clima nell’industria sale a -7,2, ...

(Teleborsa) - L'Eurozona si conferma in deflazione a dicembre, per effetto della crisi innescata dalla pandemia di coronavirus. È quanto emerge dai dati preliminari dell'Ufficio statistico europeo (EU ...

