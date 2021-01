Volley, A1 femminile: i risultati della 21a giornata (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’inizio del 2021 ha visto la Serie A1 femminile disputare l’anticipo dell’ottavo turno del girone di ritorno; dopo l’ultima giornata giocata alla fine del 2020, la maggior parte delle squadre riesce a tornare in campo, con un solo match rinviato. A trionfare nell’anticipo di martedì sera è Novara; nel giorno dell’Epifania vincono invece Monza, Conegliano, Cuneo e Busto Arsizio. Scopriamo insieme i risultati delle partite della 21a giornata di campionato di Serie A1 femminile. Le partite della 21a giornata Per la Igor Novara è il decimo trionfo consecutivo quello ottenuto nell’anticipo dell’8a giornata di ritorno contro Casalmaggiore. Per la Vbc bene comunque Rosamaria (20), Melandri (10) e Kosareva (15); mentre per Novara ci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’inizio del 2021 ha visto la Serie A1disputare l’anticipo dell’ottavo turno del girone di ritorno; dopo l’ultimagiocata alla fine del 2020, la maggior parte delle squadre riesce a tornare in campo, con un solo match rinviato. A trionfare nell’anticipo di martedì sera è Novara; nel giorno dell’Epifania vincono invece Monza, Conegliano, Cuneo e Busto Arsizio. Scopriamo insieme idelle partite21adi campionato di Serie A1. Le partite21aPer la Igor Novara è il decimo trionfo consecutivo quello ottenuto nell’anticipo dell’8adi ritorno contro Casalmaggiore. Per la Vbc bene comunque Rosamaria (20), Melandri (10) e Kosareva (15); mentre per Novara ci ...

ilnazionaleit : Volley femminile A1: la Bosca S.Bernardo Cuneo passa ancora al tie-break, Brescia si arrende - Anto_Tomassini : RT @Anto_Tomassini: Agevolazioni fiscali per gli sportivi. Rumore per nulla(speriamo),la norma è valida,la circolare non è una fonte del di… - lavocedialba : Volley femminile A1: la Bosca S.Bernardo Cuneo passa ancora al tie-break, Brescia si arrende - tax_analysis : RT @Anto_Tomassini: Agevolazioni fiscali per gli sportivi. Rumore per nulla(speriamo),la norma è valida,la circolare non è una fonte del di… - Campioni_cn : Volley femminile A1: la Bosca S.Bernardo Cuneo passa ancora al tie-break, Brescia si arrende -