Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2021 ore 19:15 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Viabilità DEL 7 GENNAIO 2021 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA, ANCORA RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA IN INTERNA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA A24 E PRENESTINA UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI, TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA RALLENTAMENTI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO, VERSO RIETI SULLA NOMENTANA CODE DAL RACCORDO ALLA ROTATARIA PER VIA PALOMBARESE E SULLA PARALLELA VIA D’AQUINO, TUTTO IN DIREZIONE MENTANA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma-FIRENZE, , SONO IN CORSO VERIFICHE ALLA LINEA TRA AREZZO E CHIUSI, I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI DI 30’ LINEA Roma-ORTE-ANCONA RESTA SOSPESA LA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021)DEL 7 GENNAIOORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA, ANCORA RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA IN INTERNA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA A24 E PRENESTINA UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI, TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA RALLENTAMENTI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO, VERSO RIETI SULLA NOMENTANA CODE DAL RACCORDO ALLA ROTATARIA PER VIA PALOMBARESE E SULLA PARALLELA VIA D’AQUINO, TUTTO IN DIREZIONE MENTANA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’-FIRENZE, , SONO IN CORSO VERIFICHE ALLA LINEA TRA AREZZO E CHIUSI, I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI DI 30’ LINEA-ORTE-ANCONA RESTA SOSPESA LA ...

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico congestionato sul lungotevere, tra Ponte Regina Margherita e Ponte Sant'Angelo. - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato a via di Morena, tra via Scido e via della Folgarella - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato a via dei Castani, tra via Federico Delpino e via Casilina - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso sulla Laurentina, tra piazzale Ardigò e via Ostiense. - romamobilita : #viabilità #Roma traffico rallentato sulla Prenestina, tra piazzale Prenestino e largo Telese -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2021 ore 16 | 30 Zazoom Blog