Traffico Roma del 07-01-2021 ore 13:30 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Luceverde Roma Buona giornata da Simona Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento I maggiori disagi al momento li abbiamo tre Lungotevere Prati e Piazza Adriana disagio a seguito della chiusura del Bivio tra Piazza Adriana e via Crescenzio ridotto il passaggio dei veicoli inevitabili ripercussioni e code sulla viale di Tor di Quinto incidente vicino a Corso Francia rallentamenti a con incidente tra via Val di Cogne via Val di Lanzo sulla Cassia in via di risoluzione un incidente avvenuto tra la storta e la Giustiniana chiusa via di Porta Furba Traffico deviato e funzioni lavori sul Raccordo Anulare sulla tratto di complanare della carreggiata esterna all’altezza del Bivio per l’1 per Firenze abbiamo rallentamenti e nel trasporto pubblico da stamattina Ci sono rallentamenti sulla linea ferroviaria Roma Cesano Viterbo a causa di un ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021) LuceverdeBuona giornata da Simona Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento I maggiori disagi al momento li abbiamo tre Lungotevere Prati e Piazza Adriana disagio a seguito della chiusura del Bivio tra Piazza Adriana e via Crescenzio ridotto il passaggio dei veicoli inevitabili ripercussioni e code sulla viale di Tor di Quinto incidente vicino a Corso Francia rallentamenti a con incidente tra via Val di Cogne via Val di Lanzo sulla Cassia in via di risoluzione un incidente avvenuto tra la storta e la Giustiniana chiusa via di Porta Furbadeviato e funzioni lavori sul Raccordo Anulare sulla tratto di complanare della carreggiata esterna all’altezza del Bivio per l’1 per Firenze abbiamo rallentamenti e nel trasporto pubblico da stamattina Ci sono rallentamenti sulla linea ferroviariaCesano Viterbo a causa di un ...

