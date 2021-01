Schianto fatele nella notte Morti due giovanissimi | avevano 23 e 25 anni

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Un terribile incidente stradale ha avuto luogo a Montorio Romanodel 6 gennaio 2021. A perdere la vita due giovani di 23 e 25appartenenti a due paesi differenti che adesso piangono di dolore. Il fatale incidente avvenuto a Montorio Romanodell’Epifania, l’ennesimo stradale trasformatosi in tragedia. Montorio Romano è un piccolo comune della città di Roma. Durante lai due giovani viaggiano all’interno della loro auto, quando improvvisamente la vettura esce di strada nei pressi del cimitero. I loro nomi corrispondono a Dante Cappai, 23enne di Nerola, e l’amico Erik, 25enne. (Continua dopo le foto) I ragazzi stavano viaggiando a bordo della loro Peugeot 206, percorrendo via Roma in direzione Nerola. La vettura d’improvviso è andata fuori strada ed ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Schianto fatele

NewSicilia

PALAGONIA - Oggi lutto cittadino per il Comune di Palagonia, a Catania, dove gli abitanti piangono la scomparsa del 26enne Vincenzo Caldura. Vincenzo si ...Un ragazzo di 14 anni, Andrea Alabiso, è morto nella tarda serata di martedì in un incidente stradale autonomo che si è verificato a Comiso in via Biscari, nei pressi del campo sportivo. Il ragazzo, c ...