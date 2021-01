Save Your Tears: il nuovo video di The Weeknd (Di giovedì 7 gennaio 2021) Online oggi, giovedì 7 gennaio 2021, il video di Save Your Tears, singolo di The Weeknd, successo radiofonico del 2020. Il video, diretto da Cliqua, è anche una critica ai Grammy, e ha già raggiunto oltre 4 milioni di views. Save Your Tears Il brano Save Your Tears, terzo singolo estratto dall’album After Hours”, è già Top 5 in radio. Il disco è stato già certificato disco d’oro nel 2020, ha conquistato il titolo di album R&B più riprodotto in streaming al suo debutto, e ha ottenuto il primato di album R&B più ascoltato in streaming di tutto il 2020. Con “After Hours”, The Weeknd è diventato il primo artista a guidare contemporaneamente le classifiche ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 7 gennaio 2021) Online oggi, giovedì 7 gennaio 2021, ildi, singolo di The, successo radiofonico del 2020. Il, diretto da Cliqua, è anche una critica ai Grammy, e ha già raggiunto oltre 4 milioni di views.Il brano, terzo singolo estratto dall’album After Hours”, è già Top 5 in radio. Il disco è stato già certificato disco d’oro nel 2020, ha conquistato il titolo di album R&B più riprodotto in streaming al suo debutto, e ha ottenuto il primato di album R&B più ascoltato in streaming di tutto il 2020. Con “After Hours”, Theè diventato il primo artista a guidare contemporaneamente le classifiche ...

Il 2021 di The Weeknd inizia con un nuovo video e un viso che sembra stravolto dalla chirurgia plastica. In realtà si tratta di make up ad altissimo livello ...

