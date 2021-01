Sanremo 2021 | Vanessa Incontrada e Miriam Leone all’Ariston | le donne di Amadeus

(Di giovedì 7 gennaio 2021)potrebbero affiancarenella conduzione della 71esima edizione del Festival di, prevista dal 2 al 6 marzo. Se il presentatore ha giù ufficializzato la presenza di Elodie e Achille Lauro che tornanoin veste appunto di co-conduttori, dalle indiscrezioni lanciate sul settimanale Chi le due attrici sarebbero pronte a sfidarsi a colpi di bellezza e bravura sul palco più prestigioso d’Italia e sarebbero già state contattate dalla Rai.per altro recentemente ha già dato prova di sé presentando l’edizionedi Danza con Me, il programma di Roberto Bolle, dimostrando di saper tenere il palco in modo eccellente. E per quanto riguarda ...

riviera24 : Festival di Sanremo, compenso stellare per il calciatore Ibrahimovic: 50mila euro a serata - MarioGuglielmi : A disposizione 25 posti nel Progetto “Includiamo le persone fragili nella Diocesi di Ventimiglia-Sanremo” - Rivierapress24 : A disposizione 25 posti nel Progetto “Includiamo le persone fragili nella Diocesi di Ventimiglia-Sanremo” - peyoteways : RT @Socialupmag: Cosa tirerà fuori dal cilindro il rapper torinese? - Socialupmag : Cosa tirerà fuori dal cilindro il rapper torinese? -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

Amadeus si prepara per il suo Sanremo bis… baciando la moglie Giovanna Civitillo. Guarda le foto esclusive del settimanale Oggi: li abbiamo sorpresi in giro in auto per la Capitale assieme al figlio u ...Amadeus si prepara per il suo Sanremo bis… baciando la moglie Giovanna Civitillo. Guarda le foto esclusive del settimanale Oggi: li abbiamo sorpresi in giro in auto per la Capitale assieme al figlio u ...