Recuperare dati su Android | Foto | SMS | numeri e app

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Il problema con gli smartphone di oggi è che sono pieni dipersonali importanti, che rischiano di essere persi per sempre nel momento in cui si cancella qualcosa oppure se nel caso si rompe o viene rubato il telefono. Per fortuna nel nostro moderno mondo digitale le cose non si perdono per sempre ed è sempre possibileciò che viene cancellato o che non sembra più disponibile, soltanto che occorre prepararsi a questa possibilità. Chi ha uno smartphonepuò stare tranquillo che, se è opportunamente configurato, si potranno semprepiù importanti come le, gli SMS, idi telefono ed anche le impostazioni e le app installate. Questo sistema permette anche di resettare le impostazioni di fabbrica del telefono in qualsiasi ...