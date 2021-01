Recovery, Governo accelera e prova a dribblare la crisi (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Governo accelera sul Recovery Plan cercando contemporaneamente di disinnescare la crisi, con l’opzione soft che sembra passare per un mini – rimpasto senza tuttavia escludere lo scenario hard – che sembra comunque meno probabile – di nuove elezioni. Intanto, il testo aggiornato del Recovery Plan italiano, secondo quanto si apprende, è stato inviato ai partiti di maggioranza. Stando a quanto emerge dalla tabella allegata al documento che l’esecutivo ha predisposto e girato ai partiti, ammontano complessivamente a 222,03 miliardi le risorse previste negli investimenti del cosiddetto Piano Recovery. Di questi 209,84 riguardano il Next Generation Eu: 66,6 miliardi sono già impegnati in progetti in essere, 143,24 su nuovi progetti. “La bozza di PNRR – si legge – sarà ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – IlsulPlan cercando contemporaneamente di disinnescare la, con l’opzione soft che sembra passare per un mini – rimpasto senza tuttavia escludere lo scenario hard – che sembra comunque meno probabile – di nuove elezioni. Intanto, il testo aggiornato delPlan italiano, secondo quanto si apprende, è stato inviato ai partiti di maggioranza. Stando a quanto emerge dalla tabella allegata al documento che l’esecutivo ha predisposto e girato ai partiti, ammontano complessivamente a 222,03 miliardi le risorse previste negli investimenti del cosiddetto Piano. Di questi 209,84 riguardano il Next Generation Eu: 66,6 miliardi sono già impegnati in progetti in essere, 143,24 su nuovi progetti. “La bozza di PNRR – si legge – sarà ...

