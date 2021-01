“Non può chiedermelo, non è giusto”. Ursula Bennardo questa non ci voleva con Sossia Aruta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Uomini e Donne è tornato in onda giovedì 7 gennaio. Maria De Filippi ha chiamato subito in studio Sossio Aruta e Ursula Bennardo, i quali hanno parlato della loro storia d’amore. I due hanno raccontato i problemi della coppia, in particolare il carattere di Sossio. Ci sono ancora dei litigi: “Lui è molto permaloso, non gli si può dire nulla. Mi sono messa in discussione, ho provato con la dolcezza. È peggiorato da quando l’ho conosciuto” ha rivelato Ursula. A detta di Ursula Bennardo, Sossio Aruta si mostrerebbe in pubblico come una persona solare e simpatica, ma nel privato sarebbe l’opposto. Tuttavia la Bennardo ha fatto una sorpresa al suo uomo: si è trattato di una dedica d’amore per la quale Sossio non è riuscito a trattenere le lacrime. La donna ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Uomini e Donne è tornato in onda giovedì 7 gennaio. Maria De Filippi ha chiamato subito in studio Sossio, i quali hanno parlato della loro storia d’amore. I due hanno raccontato i problemi della coppia, in particolare il carattere di Sossio. Ci sono ancora dei litigi: “Lui è molto permaloso, non gli si può dire nulla. Mi sono messa in discussione, ho provato con la dolcezza. È peggiorato da quando l’ho conosciuto” ha rivelato. A detta di, Sossiosi mostrerebbe in pubblico come una persona solare e simpatica, ma nel privato sarebbe l’opposto. Tuttavia laha fatto una sorpresa al suo uomo: si è trattato di una dedica d’amore per la quale Sossio non è riuscito a trattenere le lacrime. La donna ...

