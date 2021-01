Milan, ora testa alla doppia sfida col Torino: ecco chi può recuperare (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milan-Juve è stata una sconfitta senza conseguenze per i rossoneri che restano al comando della classifica. Ora testa alla doppia sfida col Torino Il Milan interrompe a 27 gare (304 giorni) la propria incredibile marcia di risultati utili consecutivi; un bilancio che continua a sorridere a Stefano Pioli che nonostante i zero punti incassati ieri sera a San Siro resta al comando della classifica. Torino – Ora per i rossoneri c’è da preparare la doppia sfida (campionato e Coppa Italia) contro il Torino di Marco Giampaolo ma prima di fare la consueta conta degli assenti il tecnico rossonero cercherà di recuperare qualche giocatori fino a ieri indisponibile. RECUPERI – Esclusi i ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021)-Juve è stata una sconfitta senza conseguenze per i rossoneri che restano al comando della classifica. OracolIlinterrompe a 27 gare (304 giorni) la propria incredibile marcia di risultati utili consecutivi; un bilancio che continua a sorridere a Stefano Pioli che nonostante i zero punti incassati ieri sera a San Siro resta al comando della classifica.– Ora per i rossoneri c’è da preparare la(campionato e Coppa Italia) contro ildi Marco Giampaolo ma prima di fare la consueta conta degli assenti il tecnico rossonero cercherà diqualche giocatori fino a ieri indisponibile. RECUPERI – Esclusi i ...

