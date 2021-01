Il killer di Daniele ed Eleonora non si pente: “L’ho fatto perché poi Dio mi avrebbe dato una donna” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il killer di Daniele ed Eleonora non si pente. Perizia psichiatrica di parte per Antonio De Marco, il 21enne che ha massacrato a coltellate la coppia di fidanzati di Lecce: “In lui non c’è pentimento, ma un complesso quadro psicotico”. Ai periti ha detto di aver agito perché convinto che in cambio avrebbe ottenuto finalmente una donna tutta per lui. Li ha uccisi con una ferocia assurda, 40 coltellate ciascuno e non si è pentito. Antonio De Marco, 21 anni, studente di scienze infermieristiche che si è trasformato in killer quando la sera del 21 settembre scorso ha ucciso Daniele De Santis ed Eleonora Manta, parla con gli psichiatri. E racconta il suo delirio psicotico, della sua convinzione che “qualcuno, Dio o ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ildiednon si. Perizia psichiatrica di parte per Antonio De Marco, il 21enne che ha massacrato a coltellate la coppia di fidanzati di Lecce: “In lui non c’è pentimento, ma un complesso quadro psicotico”. Ai periti ha detto di aver agitoconvinto che in cambioottenuto finalmente unatutta per lui. Li ha uccisi con una ferocia assurda, 40 coltellate ciascuno e non si è pentito. Antonio De Marco, 21 anni, studente di scienze infermieristiche che si è trasformato inquando la sera del 21 settembre scorso ha uccisoDe Santis edManta, parla con gli psichiatri. E racconta il suo delirio psicotico, della sua convinzione che “qualcuno, Dio o ...

