FIFA 21 Ultimate Team e le loot box che 'non possono essere considerate gioco d'azzardo' per l'ex di EA Sports (Di giovedì 7 gennaio 2021) FIFA 21 Ultimate Team ha al suo interno loot box sotto forma di pacchetti giocatore: da tempo diversi paesi hanno bollato queste microtransazioni come "gioco d'azzardo", ma per Peter Moore, ex di EA Sports, non è così. Moore è stato presidente di EA Sports quando la modalità è stata introdotta nel FIFA 09 del 2008. In seguito ha ricoperto altre posizioni presso Electronic Arts. Moore ha sottolineato la storia dell'entusiasmo sportivo, dicendo che il concetto di Ultimate Team "risale al collezionismo di carte negli anni '20 e '30" così come le Lucky Bags del Regno Unito - confezioni di dolci e giocattoli random - della sua infanzia. L'esperienza di aprire qualcosa e non sapere cosa ci sarà dentro attira ...

