Davide Brivio lascia la Suzuki: vicino alla Formula 1 con Alpine (Di giovedì 7 gennaio 2021) La conferma è arrivata direttamente dall'ufficio stampa del team Suzuki. Davide Brivio lascia dopo 7 anni il suo ruolo di Team Manager del team Suzuki Ecstar. Da più di 20 anni presente nel paddock di ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 gennaio 2021) La conferma è arrivata direttamente dall'ufficio stampa del teamdopo 7 anni il suo ruolo di Team Manager del teamEcstar. Da più di 20 anni presente nel paddock di ...

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA #MotoGP UFFICIALE: Davide Brivio lascia la @suzukimotogp dopo 8 anni e il titolo Mondiale del 2020. La c… - guidomeda : Se, come è altamente probabile, il mio amico @Davide_Brivio andrà in F1 con ruolo apicale nel team @RenaultF1Team… - senpa66 : RT @FabriMagic: Davide Brivio passa da Suzuki MotoGP ad Alpine F1. - - automotorinews : ???Dopo la vittoria con la #Suzuki, Davide #Brivio potrebbe tentare una nuova esperienza in #F1 #7gennaio - fmimolise : MotoGP. Suzuki e Davide Brivio: un addio (o un arrivederci?) nel segno della gratitudine: Il saluto di Joan Mir e A… -