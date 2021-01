Covid, Zaia: “In Veneto cala la pressione, ora non saremmo zona rossa” (Di giovedì 7 gennaio 2021) VENEZIA – “Una rondine non fa primavera”, ma in Veneto c’è un trend sul Covid che lascia sperare positivo. “Poi è un virus che ogni giorno ci dà la sua pena- dice il presidente della Regione, Luca Zaia- e un cambio repentino di scenario è possibile”, ma al momento c’è una tendenza che sembra lasciar presagire una diminuzione della pressione del coronavirus. L’ultimo dato dell’incidenza sui tamponi fatti è del 14%: ci sono 92.176 ricoverati, 2.978 in area non critica (-1) e 389 in terapia intensiva (+15). Ma, dice Zaia incontrando oggi i giornalisti, “è un numero che si sta abbassando” progressivamente dalla soglia dei 400 casi. “Lo stiamo vedendo anche nelle curve da due o tre giorni. Se prendiamo il dato di tre giorni fa dell’area non critica era più alto. Stanno aumentando le dimissioni sulle prese in carico. Sembra ci sia una inversione di tendenza, ma sottolineate 10 volte ‘sembra’”, raccomanda il governatore. Sperando che questo dato “diventi tendenza e non sia solo degli ultimi giorni, l’appello ai cittadini resta di continuare a rispettare in modo ossessivo le regole basilari” anti-Covid. Leggi su dire (Di giovedì 7 gennaio 2021) VENEZIA – “Una rondine non fa primavera”, ma in Veneto c’è un trend sul Covid che lascia sperare positivo. “Poi è un virus che ogni giorno ci dà la sua pena- dice il presidente della Regione, Luca Zaia- e un cambio repentino di scenario è possibile”, ma al momento c’è una tendenza che sembra lasciar presagire una diminuzione della pressione del coronavirus. L’ultimo dato dell’incidenza sui tamponi fatti è del 14%: ci sono 92.176 ricoverati, 2.978 in area non critica (-1) e 389 in terapia intensiva (+15). Ma, dice Zaia incontrando oggi i giornalisti, “è un numero che si sta abbassando” progressivamente dalla soglia dei 400 casi. “Lo stiamo vedendo anche nelle curve da due o tre giorni. Se prendiamo il dato di tre giorni fa dell’area non critica era più alto. Stanno aumentando le dimissioni sulle prese in carico. Sembra ci sia una inversione di tendenza, ma sottolineate 10 volte ‘sembra’”, raccomanda il governatore. Sperando che questo dato “diventi tendenza e non sia solo degli ultimi giorni, l’appello ai cittadini resta di continuare a rispettare in modo ossessivo le regole basilari” anti-Covid.

