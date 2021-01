Covid, Oms: "In Europa 26 mln di casi e 580mila morti nel 2020" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos Salute) - "Nel 2020 nella Regione europea dell'Oms "sono stati registrati oltre 26 milioni di casi Covid-19 e oltre 580mila decessi. Un dato che segna un aumento dei morti di 3 volte rispetto al 2018 e quasi 5 volte rispetto al 2019". Lo ha affermato Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa nella prima conferenza stampa del 2021. "Eravamo preparati per un inizio impegnativo per il 2021 ed è stato proprio così. Rimaniamo nella morsa del Covid-19 poiché i casi aumentano in tutta Europa e affrontiamo le nuove sfide portate dalle mutazioni del virus. Questo momento rappresenta un punto di svolta nel corso della pandemia: dove scienza, politica, tecnologia e i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos Salute) - "Nelnella Regione europea dell'Oms "sono stati registrati oltre 26 milioni di-19 e oltredecessi. Un dato che segna un aumento deidi 3 volte rispetto al 2018 e quasi 5 volte rispetto al 2019". Lo ha affermato Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'nella prima conferenza stampa del 2021. "Eravamo preparati per un inizio impegnativo per il 2021 ed è stato proprio così. Rimaniamo nella morsa del-19 poiché iaumentano in tuttae affrontiamo le nuove sfide portate dalle mutazioni del virus. Questo momento rappresenta un punto di svolta nel corso della pandemia: dove scienza, politica, tecnologia e i ...

AnnalisaChirico : Il regime cinese nega autorizzazione agli scienziati OMS incaricati di realizzare una inchiesta internazionale su o… - repubblica : La Cina non fa entrare gli esperti Oms che indagano sul Covid [dal nostro corrispondente Filippo Santelli] [aggiorn… - Agenzia_Italia : La Cina non vuole che l'Oms vada a ficcare in naso sulle origini del covid - TV7Benevento : Covid, Oms: 'In Europa 26 mln di casi e 580mila morti nel 2020'... - ANSA_Salute : #Distanziamento, #disinfettanti e #mascherine dovranno accompagnarci ancora per molti mesi, nonostante i progressi… -