Ciclista travolta e uccisa da un pirata della strada, Anna lascia due figli: il dolore degli amici (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBoscoreale (Na) – C’è sconcerto a Boscoreale per la morte di Anna Fogliamanzillo, la Ciclista investita e uccisa oggi mentre percorreva una galleria ad Agerola. La donna, residente a Boscoreale e madre di due figli di 15 e 8 anni, era in bici quando ad un tratto è stata travolta da un’auto, sbattendo la testa sull’asfalto. A nulla sono serviti i soccorsi, sopraggiunti poco dopo sul posto. La donna aveva già perso la vita al momento dell’arrivo del 118. Sul drammatico incidente ora indagano le forze dell’ordine, che stanno provando a ricostruire la dinamica dell’incidente e ad individuare il responsabile dello schianto fatale. Intanto sono diversi i messaggi di cordoglio dai compagni della squadra con la quale la donna era tesserata, la B. Bike Cycling Team. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBoscoreale (Na) – C’è sconcerto a Boscoreale per la morte diFogliamanzillo, lainvestita eoggi mentre percorreva una galleria ad Agerola. La donna, residente a Boscoreale e madre di duedi 15 e 8 anni, era in bici quando ad un tratto è statada un’auto, sbattendo la testa sull’asfalto. A nulla sono serviti i soccorsi, sopraggiunti poco dopo sul posto. La donna aveva già perso la vita al momento dell’arrivo del 118. Sul drammatico incidente ora indagano le forze dell’ordine, che stanno provando a ricostruire la dinamica dell’incidente e ad individuare il responsabile dello schianto fatale. Intanto sono diversi i messaggi di cordoglio dai compagnisquadra con la quale la donna era tesserata, la B. Bike Cycling Team. ...

