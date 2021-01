Che Dio ci Aiuti 6: tutti i personaggi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Che Dio ci Aiuti 6 - Gianmarco Saurino e Pierpaolo Spollon Il cast di Che Dio ci Aiuti si arricchisce di nuovi volti che il pubblico già conosce ed ha avuto modo di apprezzare. Il primo è quello di Erasmo Genzini, diventato popolare con il ruolo di Diego ne L’Isola di Pietro 2 e 3; direttamente dal set di Doc – Nelle Tue Mani, fiction realizzata da Lux Vide proprio come Che Dio ci Aiuti, arriva Pierpaolo Spollon, che ritrova anche il collega “di corsia” Gianmarco Saurino, e nel corso delle puntate comparirà poi Raffaele Esposito, che nel medical aveva il ruolo del cattivo; tra le guest star, invece, è atteso Stefano De Martino. A seguire tutti i personaggi, vecchi e nuovi, di Che Dio ci Aiuti 6. Che Dio ci Aiuti 6: personaggi ed interpreti SUOR ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Che Dio ci6 - Gianmarco Saurino e Pierpaolo Spollon Il cast di Che Dio cisi arricchisce di nuovi volti che il pubblico già conosce ed ha avuto modo di apprezzare. Il primo è quello di Erasmo Genzini, diventato popolare con il ruolo di Diego ne L’Isola di Pietro 2 e 3; direttamente dal set di Doc – Nelle Tue Mani, fiction realizzata da Lux Vide proprio come Che Dio ci, arriva Pierpaolo Spollon, che ritrova anche il collega “di corsia” Gianmarco Saurino, e nel corso delle puntate comparirà poi Raffaele Esposito, che nel medical aveva il ruolo del cattivo; tra le guest star, invece, è atteso Stefano De Martino. A seguire, vecchi e nuovi, di Che Dio ci6. Che Dio ci6:ed interpreti SUOR ...

