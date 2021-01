Catanzaro | riscontrato un positivo al Covid

(Di giovedì 7 gennaio 2021) “La società US1929 comunica che, nel corso dei controlli previsti dai protocolli anti, è emersa la positività al virus di un elemento del gruppo squadra, che è asintomatico ed è stato posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali. La squadra prosegue il lavoro programmato nel rispetto delle disposizioni attualmente in vigore”. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

