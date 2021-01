Cagliari-Milan, Nandez sarà squalificato: arriva l’ufficialità (Di giovedì 7 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Come vi avevamo anticipato nella serata di ieri, Naithan Nandez salterà il match contro il Milan in programma il 18 gennaio Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Come vi avevamo anticipato nella serata di ieri, Naithansalterà il match contro ilin programma il 18 gennaio Pianeta

Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - mckenniesmo : se il Cagliari strappa più di 3 punti con Fiorentina Milan Genoa e Sassuolo la considero una vittoria - PianetaMilan : #CagliariMilan, #Nandez sarà squalificato: arriva l'ufficialità - CagliariCalcioo : Giudice sportivo: due turni a Nandez, salta Fiorentina e Milan - amsimmytatty231 : RT @WhoScored: ? Did both teams score in the midweek Serie A fixtures? ? Cagliari-Benevento ? Atalanta-Parma ? Bologna-Udinese ? Crotone-… -