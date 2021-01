Beautiful Anticipazioni 8 Gennaio 2021 | Hope e Steffy si contendono Liam come fosse un oggetto Lo Spencer è deluso!

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Scopriamo lee le Trame didel 8. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, vedremoal centro di una disputa tra. Il ragazzo, estremamente deluso, deciderà di non prendere le parti di nessuna delle due.

Anticipazioni e trame di Beautiful, Una vita e Il segreto di oggi, 7 gennaio 2021: Hope chiede a Liam di essere chiaro con Steffy, ma lui non riesce.Le anticipazioni americane Beautiful ci svelano che il ritorno della dottoressa Campbell, chiamata per assistere Steffy in gravidanza, riaprirà molti dubbi ...