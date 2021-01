Atp Antalya 2021 oggi | orari | tv | programma | streaming In campo Arnaboldi | Caruso e Travaglia

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Comincia quest’l’ATP, torneo che assieme a quello di Delray Beach aprirà la nuova stagione di tennis internazionale. In Turchia si è iscritto un buon ventaglio di partecipanti, con Matteo Berrettini e Fabio Fognini come prima e terza testa di serie; sarà l’unico torneo europeo per un po’ di tempo, visto che tanti dei protagonisti di questi giorni andranno direttamente in Australia per mettersi in quarantena primi dei tornei propedeutici alla prossima edizione dell’Australian Open. Prima giornata diche parlerà parecchio italiano: ben cinque azzurri scenderanno intra primo turno e qualificazioni ancora da terminare. Per i tre che sono nel tabellone principale, vale a dire Andrea, Salvatoree Stefano ...