Anticipazioni Una Vita di mercoledì 13 gennaio 2021, una novità importante (Di giovedì 7 gennaio 2021) Marcia sta bene? Ebbene, la ragazza, dopo l'intervento chirurgico, riuscirà a camminare, sebbene apparirà ancora un po' confusa. Ma, durante la puntata di Una Vita di mercoledì 13 gennaio 2021, non sara' da sola, in quanto riceverà l'affetto da parte di Felipe (al settimo cielo di poterle stare accanto) e di Yolanda, la ragazza che era schiava di Andrade. Ma le insidie sono sempre dietro l'angolo e qualcosa potrebbe accadere da un momento all'altro. Anteprima puntata Una Vita, Susana e Armando distanti? Dopo le disavventure capitate a Marcia, vedremo che, la puntata di Una Vita di mercoledì 13 gennaio 2021, tornerà a far luce sull'incontro tra Susana e Armando che, purtroppo, non andrà nel migliore dei modi, in quanto l'ex sarta si è ...

