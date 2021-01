Andrea, nata e cresciuta a San Patrignano. “Avevo paura, ma ora sto cominciando a vivere”. (Di giovedì 7 gennaio 2021) Concepita nella comunità di San Patrignano, i genitori si stavano disintossicando. A 32 anni ha trovato il coraggio di raccontare la sua storia. Ne è nato un romanzo che parla di amore e soprusi. La storia di Andrea Andrea è una bambina che vive in un mondo apparentemente tranquillo, fatto di amore e serenità, ma anche di catene e abusi. Violenze che non vede. E’ nata e cresciuta a San Patrignano e solo oggi è riuscita a parlare della sua storia. Ne ha tratto ispirazione per il suo primo romanzo, La Collina (edizioni Fandango Libri), che Andrea Delogu ha scritto con lo sceneggiatore Andrea Cedrola. Ripercorre le vite dei suoi genitori, due ex tossicodipendenti che vivevano in comunità. “Ho avuto un’infanzia felice mio padre era ... Leggi su ck12 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Concepita nella comunità di San, i genitori si stavano disintossicando. A 32 anni ha trovato il coraggio di raccontare la sua storia. Ne è nato un romanzo che parla di amore e soprusi. La storia diè una bambina che vive in un mondo apparentemente tranquillo, fatto di amore e serenità, ma anche di catene e abusi. Violenze che non vede. E’a Sane solo oggi è riuscita a parlare della sua storia. Ne ha tratto ispirazione per il suo primo romanzo, La Collina (edizioni Fandango Libri), cheDelogu ha scritto con lo sceneggiatoreCedrola. Ripercorre le vite dei suoi genitori, due ex tossicodipendenti che vivevano in comunità. “Ho avuto un’infanzia felice mio padre era ...

