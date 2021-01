Alessandria, 4 giocatori positivi al Covid (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’Alessandria comunica 4 positività nel gruppo squadra: si tratta di 4 giocatori. Questo il comunicato: “Nel corso degli esami effettuati in questi giorni a giocatori della prima squadra, sono stati riscontrate le positività al Covid per 4 giocatori. In tal senso, a titolo precauzionale, la seduta di allenamento di domani, venerdì, è stata annullata”. Foto: Logo Alessandria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’comunica 4tà nel gruppo squadra: si tratta di 4. Questo il comunicato: “Nel corso degli esami effettuati in questi giorni adella prima squadra, sono stati riscontrate letà alper 4. In tal senso, a titolo precauzionale, la seduta di allenamento di domani, venerdì, è stata annullata”. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

MuseoGrigio : Ad #Alessandria il campionato di #SerieC2 1990-'91 sarà sempre ricordato per la promozione e per la grande bravura,… - MarioBocchio : Ad #Alessandria il campionato di #SerieC2 1990-'91 sarà sempre ricordato per la promozione e per la grande bravura,… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandria giocatori Alessandria Calcio: quattro giocatori positivi al covid Radiogold UFFICIALE – Cosenza, ceduto Bruccini all’Alessandria

La Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione, a titolo definitivo, delle prestazioni sportive del calciatore Mirko Bruccini, alla Società Unione Sportiva Alessandria Calcio 1912 ...

Calciomercato Cosenza, addio UFFICIALE | Riparte dalla Serie C

Il Cosenza ha perfezionato l'addio di Mirko Bruccini, ceduto all'Alessandria: ecco il comunicato ufficiale della società ...

La Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione, a titolo definitivo, delle prestazioni sportive del calciatore Mirko Bruccini, alla Società Unione Sportiva Alessandria Calcio 1912 ...Il Cosenza ha perfezionato l'addio di Mirko Bruccini, ceduto all'Alessandria: ecco il comunicato ufficiale della società ...