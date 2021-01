9 tecnologie e 1 professionista di cui le pmi non potranno fare a meno nel 2021

Leggi su wired

(Di giovedì 7 gennaio 2021) L’industria 4.0 raccontata con i Lego (Getty Images)Il coronavirus sta provocando in Italia una delle più gravi recessioni economiche dal dopoguerra. Secondo il rapporto Svimez ogni mese di lockdown costa al nostro Paese 47,6 miliardi di pil. Pro-capite sono oltre mille euro al mese al centro-nord e quasi 500 al sud. Oltre alle iniziative di sostegno la risposta delle aziende è nelle. Ma quali? Wired ne ha identificate nove più una figura professionale strategiche per la ripresa nel. 1. Strong customer autentication Per continuare a vendere online migliaia di pmi italiane devono dotarsi delle nuove funzioni di sicurezza abilitate nell’ambito della Direttiva europea sui servizi di pagamento (Psd2). Dal primo gennaiotutte le transazioni online in Europa saranno soggette alle misure di strong customer authentication ...