Walter Zenga replica alle accuse | “Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio”

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Negli ultimi giorni si stando molto diper viapartecipazione di suo figlio Andrea al Grande Fratello Vip. In molti hanno voluto commentare la vicenda relativa all’assenza dell’ex portiere dell’Inter nelladel figlio, utilizzando anche parole molto forti., però, attraverso il proprio profilo Instagram, ha risposto a tononumeroserivoltegli: “Per tutti quelli che mi hanno inviato insulti, scritto cose volgari sotto le foto dei miei figli, per tutti voi che giudicate senza conoscere….miala tuaun. Ela tua...

anitacarloni1 : #GFvip comunque Walter Zenga campione nel campo ma una delusione come padre. - gossipnewitalia : Andrea Zenga durante la scorsa puntata del GFVIP ha mosso delle accuse verso suo padre Walter, ora lui ha deciso di… - BITCHYFit : Walter Zenga si sfoga dopo le parole del figlio Andrea al GF Vip - infoitsport : Walter Zenga risponde al figlio: 'Parla della mia vita quando la tua sarà d'esempio' - infoitsport : Grande Fratello, 'quando potrai parlare della mia vita'. Esplode il caso Zenga: Andrea attacca il papà, Walter risp… -

Ultime Notizie dalla rete : Walter Zenga

Andrea Zenga e il suo rapporto difficile con il padre Walter. Ne ha parlato a cuore aperto durante una puntata del Grande Fratello Vip ...Di sicuro la controreplica di Andrea non si farà attendere ma bisognerà aspettare la prossima puntata del Grande Fratello Vip in programma lunedì 11 gennaio. Zenga senior in tackle. Come detto la risp ...