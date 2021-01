Vaccino Moderna | novità dall’Ema | è arrivato il via libera

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’Ema ha dato il viaanche al. Dopo quello di Pfizer, un altro farmaco verrà quindi distribuito in Europa Ilanti Covid è finalmente realtà. Lo scorso 21 dicembre, l’Ema ha dato infatti l’ok alla commercializzazione del farmaco di Pfizer/BioNTech e, una settimana dopo, sono iniziate le distribuzioni delle prime tranche L'articolo proviene da Inews.it.

lorepregliasco : L'EMA ha approvato il vaccino Moderna. - RobertoBurioni : La Befana ci ha fatto il regalo: autorizzato dall'EMA anche il vaccino Moderna contro COVID-19. Un'altra arma effic… - robersperanza : L’agenzia europea del farmaco ha appena approvato il vaccino covid Moderna. La sfida è ancora dura, ma quello di og… - Beppeley : RT @jacopo_iacoboni: L’Agenzia Ue del farmaco ha dato il via libera al vaccino Moderna - giovcusumano : RT @lorepregliasco: L'EMA ha approvato il vaccino Moderna. -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Moderna

L'Agenzia europea del farmaco ha dato l'ok al vaccino anti-Covid di Moderna. Lo comunica la stessa Ema. Si tratta del secondo vaccino che riceve il via libera da parte dell'agenzia. Lo scorso 21 dicem ...Secondo siero autorizzato nell’Unione, dopo il via libera a quello di Pfizer-Biontech. 160 milioni le dosi prenotate dalla Commissione per gli Stati Ue, ora attesa l’autorizzazione formale da parte di ...