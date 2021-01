Trevor Lawrence al Draft 2021 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La destinazione di Trevor Lawrence è sempre stata incerta per questo 2021, erano stati molti infatti a fare delle supposizioni sul fatto che avrebbe continuato un altro anno al college. La maggior parte di quest’ultime erano dovute, pare, per la poca volontà di approdare verosimilmente nella squadra dei Jets da parte del quaterback. Ovviamente nulla di fondato, dato che lo stesso quaterback le aveva smentite con delle chiare dichiarazioni ai media. Il coach dei Tigers aveva riportato le stesse cose, dichiarando che sarebbe stata una vera sorpresa ritrovarsi Trevor in squadra nel 2021, ma che nel dubbio avrebbe tenuto un posto per lui. Could @TrevorLawrencee return to @ClemsonFB for the 2021 season? Dabo Swinney didn’t close the door on the idea ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La destinazione diè sempre stata incerta per questo, erano stati molti infatti a fare delle supposizioni sul fatto che avrebbe continuato un altro anno al college. La maggior parte di quest’ultime erano dovute, pare, per la poca volontà di approdare verosimilmente nella squadra dei Jets da parte del quaterback. Ovviamente nulla di fondato, dato che lo stesso quaterback le aveva smentite con delle chiare dichiarazioni ai media. Il coach dei Tigers aveva riportato le stesse cose, dichiarando che sarebbe stata una vera sorpresa ritrovarsiin squadra nel, ma che nel dubbio avrebbe tenuto un posto per lui. Could @e return to @ClemsonFB for theseason? Dabo Swinney didn’t close the door on the idea ...

DeVonta Smith (Alabama) è il primo Wide Receiver a vincere l'Hesiman Trophy, prestigioso premio riservato al miglior giocatore di college, dal 1991 a oggi.

La giornalista dimentica il microfono acceso e fa un commento sul look del giocatore. E lui reagisce così

Incidente da “lavoro da remoto”. Il quarterback dei Clamson, Trevor Lawrence, si è fermato dopo la fine dello Sugar Bowl tra la sua squadra e l’Università di Ohio State per la conferenza stampa. Una g ...

