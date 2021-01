Travaglia-Kecmanovic in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Antalya 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Stefanoinaugurerà la stagione tennisticaad, per l’Atp 250 che potrà regalare le prime soddisfazioni all’azzurro. Il nativo di Ascoli affronterà Miomir, uno dei migliori giovani talenti del circuito maschile, in un match che promette grandi emozioni e colpi di scena. L’incontro andrà in scena giovedì 7 gennaio, conattualmente da definire. La copertura televisiva non è garantita da alcuna emittente tv, seppur la piattaforma‘Trt Spor 2’ possa, con ogni probabilità, offrire la fruibilità della sfida. Sportface.it, inoltre, proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito. SportFace.