Tournée 4 trampolini 2021 | Bischofshofen Stoch a un passo dalla terza Aquila d’Oro | ma Granerud e Kubacki sognano la rimonta

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Fari puntati quest’oggi sul Paul-Außerleitner-Schanze di, teatro come da tradizione dell’ultimo atto delladei 4nel giorno dell’Epifania. La 69ma edizione della Vierschanzentournee si deciderà con la resa dei conti finale tra Kamil, Dawide Halvor Egner, mentre Karl Geiger è sostanzialmente fuori dai giochi per il successo alla luce della sua quarta piazza con 24.7 punti di ritardovetta. Il vantaggio diè abbastanza sostenuto anche nei confronti dei suoi due più diretti inseguitori (15.2 punti sul 2° e 20.6 sul 3°), costretti ad inventarsi due salti perfetti sperando nel frattempo in un calo di rendimento da parte del Campione Olimpico in carica su Large Hill. In passato, solo in ...