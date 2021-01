Tour de Ski 2021 | a Dobbiaco la pursuit tc va alla russa Yulia Stupak Anna Comarella 17ma

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha visto chiudersi la seconda tappa al femminile delde Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-, in Italia, a: si è appena conclusa la quinta gara della manifestazione, la 10 kmin tecnica classica. Nella prova odierna, in cui si partiva con i distacchi accumulati ieri nella 10 km in tecnica libera con partenze ad intervalli, si impone la, la quale chiude in 29’24?7 e batte allo sprint la svedese Ebba Andersson, seconda a 0?7, mentre è terza la statunitense Jessie Diggins, beffata per 0?8. Quarta piazza per l’altra statunitense Rosie Brennan, che faceva parte del quartetto di testa formatosi poche centinaia di metri dopo il via, ma che nel finale cede e chiude a 17?3. Tra le azzurre la migliore è ...