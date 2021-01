Torna I Miserabili su Rai3 | dal 6 al 9 gennaio la miniserie con Lily Collins | Dominic West e Olivia Colman

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Già trasmesso un anno fa in prima visione assoluta,in onda Isu, in tre serate a partire dalla Befana. Lain tre parti, adattamento televisivo del capolavoro di Victor Hugo del 1862, è una produzione BBC arrivata in Italia nel 2019 proprio su(attualmente non disponibile nel catalogo streaming di RaiPlay). Il romanzo storico ottocentesco di Hugo chein onda con Isuè solo l’ultimo di tanti adattamenti più o meno fedeli dell’opera. Dal titolo omonimo de Les Misérables, laè stata girata in Belgio e nella Francia del Nord per la regia di Tom Shankland, regista e sceneggiatore inglese nominato per il Primetime Emmy Award nel 2015 per la miglior regia di una ...