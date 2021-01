Sms | nuova truffa sui telefoni italiani Occhio a questo messaggio!

Leggi su instanews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) La piaga degli smscontinua a tenere banco. Fate attenzione a non apriremessaggio se arriva sui vostriweb sourceCon il passare degli anni la tecnologia è diventata sempre più una necessità nelle nostre vite. Oggi con gli smartphone più moderni e tutte le applicazioni disponibili è possibile svolgere la maggior parte dei lavori o sopperire ad ogni urgenza in pochi minuti e comodamente da casa nostra. Spesso però bisogna prestare attenzione agli smse alla sicurezza dei nostri dati. Gli hacker, infatti, approfittando della situazione, sono sempre in agguato per provare ad inserirsi nei nostrie rubare password, fotografie o documenti privati. Per farlo utilizzano dei link inviati tramite messaggio che confondono gli utenti.perchè per ...