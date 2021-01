Polizia Ferroviaria, il report: quasi 260mila persone controllate nel 2020 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiquasi 260mila (259.696) persone controllate, di cui 40mila (39.694) con precedenti di Polizia, con oltre 13500 (13.632) servizi di pattugliamento disposti nelle stazioni ferroviarie, tra questi circa 4mila (3.957) sui convogli ferroviari e oltre 1300 servizi di vigilanza automontati lungo la linea. Sono alcuni dei numeri dell’attività della Polizia Ferrroviaria in Campania, il cui lavoro è stato particolarmente complicato se si considera anche il periodo di pandemia che ha visto l’impegno in prima linea di oltre 300 uomini e donne della Polfer in Campania (dirigente responsabile Olimpia Abbate). Tra gli altri dati rilevanti dell’attività 2020, figurano poi i 25 minori rintracciati, le 94 persone arrestate, le 464 denunciate, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(259.696), di cui 40mila (39.694) con precedenti di, con oltre 13500 (13.632) servizi di pattugliamento disposti nelle stazioni ferroviarie, tra questi circa 4mila (3.957) sui convogli ferroviari e oltre 1300 servizi di vigilanza automontati lungo la linea. Sono alcuni dei numeri dell’attività dellaFerrroviaria in Campania, il cui lavoro è stato particolarmente complicato se si considera anche il periodo di pandemia che ha visto l’impegno in prima linea di oltre 300 uomini e donne della Polfer in Campania (dirigente responsabile Olimpia Abbate). Tra gli altri dati rilevanti dell’attività, figurano poi i 25 minori rintracciati, le 94arrestate, le 464 denunciate, ...

