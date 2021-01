Pagelle Milan-Juventus 1-3, voti Serie A 2021: Chiesa incontenibile, ai rossoneri non basta Leao (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La Juventus supera il Milan nel big-match di San Siro con la doppietta di Chiesa e il goal di McKennie, Calabria per il momentaneo pareggio rossonero. Le Pagelle del match. Milan Donnarumma: 6,5 Risponde sempre presente quando chiamato in causa, incolpevole sul goal. Mantiene vivo il Milan al 71? salvando sul primo palo sul sinistro di McKennie. Dalot: 6 Ordinaria amministrazione condita da qualche sortita offensiva nel primo tempo. Si rende pericoloso in apertura di secondo tempo con un destro dal limite insidioso che impegna Szczesny. dall’81’ Maldini: s.v. Kjaer: 6 Bene nel primo tempo dove è il riferimento della linea difensiva di Pioli, cala nella ripresa. dall’81’ Kalulu: s.v. Romagnoli: 5,5 Leggermente peggio rispetto al compagno di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lasupera ilnel big-match di San Siro con la doppietta die il goal di McKennie, Calabria per il momentaneo pareggio rossonero. Ledel match.Donnarumma: 6,5 Risponde sempre presente quando chiamato in causa, incolpevole sul goal. Mantiene vivo ilal 71? salvando sul primo palo sul sinistro di McKennie. Dalot: 6 Ordinaria amministrazione condita da qualche sortita offensiva nel primo tempo. Si rende pericoloso in apertura di secondo tempo con un destro dal limite insidioso che impegna Szczesny. dall’81’ Maldini: s.v. Kjaer: 6 Bene nel primo tempo dove è il riferimento della linea difensiva di Pioli, cala nella ripresa. dall’81’ Kalulu: s.v. Romagnoli: 5,5 Leggermente peggio rispetto al compagno di ...

