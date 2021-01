Ostia e Torvaianica | salvate due baby-tartarughe marine | ecco la storia di Loto e Iris

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Hanno in comune lo stesso destino: sono state trovate lo stesso giorno, il 3 gennaio, sul litorale romano, una a, l’altra a. Entrambe sono state portate al “Pronto soccorso del mare” del parco acquatico di Zoo, dove hanno prestato le prime cure. Loro,, sono due esemplari di‘Caretta Caretta‘, entrambe spiaggiate ed entrambe destinate a morte certa se non fosse stato per un destino benevolo sotto forma dei due “angeli” che li hanno trovati. Ladi, la minuscola tartarughinaè minuscola: lunga appena 10 cm, pesa circa 45 grammi. E’ una “cucciola”, pochi mesi di vita, nata presumibilmente la scorsa estate. E’ stata trovata spiaggiata a ...