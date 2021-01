Nudo nel centro storico | facendo di tutto Momenti di follia | costretti a intervenire i carabinieri

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ai piedi calzini, scarpe da tennis e slip, solo questo. Nel caso in cui qualcuno se lo stesse chiedendo, niente pantaloni o tee, neanche l’ombra di un cappotto. Panico e stupore nel padovano. Forse invece di rendersi conto che fossero i primi di gennaio, con temperature di poco sopra lo zero, pensava di trovarsi a Ferragosto. A Jesolo. E invece era ina Padova. Questo è ciò che è accaduto nella giornata di lunedì, precisamente alle 14. Protagonista indiscusso un uomo di 51 anni che fregandosene della fresca bruma della Pianura Padana di questo inizio gennaio, ha pensato bene di affrontare una lunga passeggiata in slip e pochi altri indumenti. (Continua dopo le foto) Il 51enne ha percorso corso Milano e via Trieste, fino a piazza De Gasperi: addosso calzini, scarpe da tennis e slip. Via anche la mascherina. Il suo teatrino per le vie nevralgiche della città ...