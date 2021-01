Napoli, tifosi furiosi sui social: “Gattuso va esonerato” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Napoli di Gennaro Gattuso perde contro lo Spezia allo stadio Diego Armando Maradona. Brutta prestazione degli azzurri. Tonfo della SSC Napoli targata Gennaro Gattuso. Gli azzurri, allo stadio Diego Armando Maradona, perdono 1-2 contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. La squadra ospite, nonostante l’inferiorità numerica, porta a casa tre punti preziosissimi in ottica classifica. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ildi Gennaroperde contro lo Spezia allo stadio Diego Armando Maradona. Brutta prestazione degli azzurri. Tonfo della SSCtargata Gennaro. Gli azzurri, allo stadio Diego Armando Maradona, perdono 1-2 contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. La squadra ospite, nonostante l’inferiorità numerica, porta a casa tre punti preziosissimi in ottica classifica. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

nunzionaples : Ma noi tifosi del Napoli eravamo su scherzi a parte? #NapoliSpezia - AleStile_94 : @LicenzaAntonio 1 mese fa litigai su Fb sotto il post di uronechannel in cui si diceva di una possibile offerta di… - GabrieleDiMaio5 : @annatrieste Siccome è uno sparpetio trovare migliaia di maleparole, ho pensato di coniarne una per noi tifosi del… - sasanapoli87 : @erosazzurro Eros, tutti siamo tifosi del Napoli malati come te, non hai l'esclusiva, ma avere il prosciutto davant… - GabrieleDiMaio5 : Siccome è uno sparpetio trovare migliaia di maleparole, ho pensato di coniarne una per noi tifosi del Napoli che le… -