Napoli | Insigne amareggiato | “Avrei dovuto fare di più | troppi errori commessi”

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il San Paolo assiste alla sconfitta inattesa e incredibile del. Vince e festeggia lo Spezia, che piazza un colpo pesantissimo in ottica salvezza. Il capitano degli azzurri Lorenzosi assume la sua responsabilità ai microfoni di DAZN: "Non so cosa sia successo. E' mancata la cattiveria sotto porta. Su dieci tiripotutodi più e meglio. Dovrei essere io a trascinare i miei compagni. Mi dispiace per non esserci riuscito. Ci si allena a non buttarsi giù. Non dobbiamo deprimerci. Restiamo concentrati perché ci aspetta una partita difficile a Udine. Da domani dovremo prepararla al meglio. Oggi sono dispiaciuto perché potevodi più. Se avessi segnato oggi sarebbe stato diverso. Il mister e i compagni si aspettavano di più da me. Avremmo potuto calciare fino a domani, ma non ...

sscnapoli : ?? | @Lor_Insigne aggancia Careca nella classifica all-time dei marcatori del Napoli! ?? #CagliariNapoli 1-4 ??… - sportli26181512 : #Interviste Insigne a DAZN: “Dovrei trascinare il Napoli e oggi non l’ho fatto. Mi dispiace, potevo fare di più”: I… - fabrizi33666870 : Pagelle Napoli peggiori, Ruiz,zielinsky,Rui,insigne msksimovic 4,5 insufficienti dilorenzo, et lmas,Petagna suffici… - immenso32 : #insigne sei solo un presuntuoso,non sei #maradona,hai avuto 8 occasioni x segnare,non sei un fenomeno fai a volte… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, Insigne: 'Sto male, potevo fare di più! Devo trascinare io la squadra!' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Insigne

Napoli make big changes against a decimated Spezia, as Chucky Lozano becomes a False 9 supported by Lorenzo Insigne and Piotr Zielinski. It kicks off at the Stadio Diego Armando Maradona at 17.00 GMT.Su Calcio Napoli 24 TV, canale 296 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabi ...