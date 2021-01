Meteo di metà Gennaio | scatenate “l’inverno” Ma prima una pausa

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Cardiopalma da appassionato di neve.Via, è iniziata la “sagra del lamento”. “Che brutte carte”, “che brutti modelli”, “no, l’Alta Pressione no”, “è finito” e potremmo continuare all’infinito… Già, basta guardare un modello superficialmente e il gioco è fatto:penoso. Fosse così facile… Di facile non c’è niente, lo sappiamo, soprattutto quando si ha a che fare con certe dinamiche atmosferiche. Ricordiamoci che l’atmosfera è sempre alla ricerca dell’equilibrio, significa che stiamo parlando di un sistema estremamente dinamico e in quanto tale governato da una miriade di variabili “impazzite”. Se vi diciamo che una piccolaanticiclonica potrebbe servirci, beh dovete crederci. Potrebbe essere un chiaro segnale, un segnale di un reset atmosferico imponente. L’arrivo dell’Alta Pressione, così come s’intravede in ...