LIVE Tour de Ski 2021, Pursuit Dobbiaco in DIRETTA: Francesco De Fabiani cerca la rimonta, Pellegrino deve resistere (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno – La classifica maschile – La classifica femminile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Pursuit in tecnica classica del Tour de Ski, valido per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Dobbiaco: oggi, mercoledì 6 gennaio, alle ore 13.30 scatterà la 10 km femminile, mentre per la 15 km maschile bisognerà attendere le ore 14.40. In casa Italia sono undici gli azzurri ancora in gara: saranno della partita oggi tra gli uomini Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Mirco Bertolina, Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura, e tra le donne Lucia Scardoni, Francesca Franchi, Ilaria Debertolis, Anna Comarella e Martina Di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma odierno – La classifica maschile – La classifica femminile Buongiorno e benvenuti allatestuale dellein tecnica classica delde Ski, valido per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a: oggi, mercoledì 6 gennaio, alle ore 13.30 scatterà la 10 km femminile, mentre per la 15 km maschile bisognerà attendere le ore 14.40. In casa Italia sono undici gli azzurri ancora in gara: saranno della partita oggi tra gli uomini FedericoDe, Davide Graz, Mirco Bertolina, Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura, e tra le donne Lucia Scardoni, Francesca Franchi, Ilaria Debertolis, Anna Comarella e Martina Di ...

