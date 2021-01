LIVE Milan-Juventus 1-1 | Serie A calcio in DIRETTA | Dalot chiama alla parata Szczesny!

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56? Ramsey da buona posizione colpisce male il pallone che finisce sull’esterno della rete. 54? Bonucci comincia ad alzare il proprio raggio d’azione provando ad avvicinarsi al centrocampo. 52?che fatica a salire con il centrocampo, si cominciano a scaldare alcuni giocatori. 50?prova ddistanza, respinge ancora una volta Szczesny. 48? Spinge ilin questo inizio di secondo tempo. 46? Inizia la ripresa! 21.39 Finisce un primo tempo spettacolare con la partita che inizia a tinte bianconere che raggiunge il suo culmine con la rete di Chiesa, sale ilin cattedra nel finale che riesce a pareggiare con un contropiede di Leao che serve Calabria dentro l’area di rigore. A tra poco per il secondo ...

Prosegue la Serie A con gli incontri della sedicesima giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche la classifica.Kjaer chiude in corner. 14' - Punizione per il Milan battuta da Calhanoglu: è praticamente una telefonata per Szczesny. 12' - La gara è ripresa, Chiesa sta bene e può tornare al suo posto. 11' - ...