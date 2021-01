L’Isola dei Famosi 2021 | chi c’è tra i concorrenti? Tra i nomi | ora spunta anche quello di un noto attore

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dal Grande Fratello Vip adei. Canale 5 pare voglia continuare con l’idea del palinsesto fatto perlopiù dal reality show permanente e, così, dopo la fine del programma con Alfonso Signorini alla guida, ad oggi sembra certoil ritorno in prima serata della conduttrice Ilary Blasi.dei, chi c’è tra i? A non molto dal debutto in tv, si rincorrono infatti le voci su chi c’è tra idedei, i vari personaggi del mondo dello spettacolo che verrebbero arruolati nel nuovo cast di quest’anno. Tra iBrando Giorgi Tra i, stando alla news riportata oggi dai ...