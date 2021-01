"La verità sulla morte di mio figlio è stata occultata per anni", dice la madre di Attilio Manca (Di mercoledì 6 gennaio 2021) AGI - "Io l'ho sempre detto ed è davvero doloroso, a quasi diciassettenne anni dall'assassinio di mio figlio, leggere le parole del difensore di Monica Mileti, che conferma definitivamente che la Procura di Viterbo e il pm Petroselli in questi anni hanno operato solo per occultare la verità e mettere una pietra tombale sull'omicidio di Attilio". Lo afferma Angela Manca, madre dell'urologo barcellonese ucciso il 12 febbraio del 2004, dopo le parole dell'avvocato Cesare Placanica pubblicate dall'AGI. "Oggi nessuno ha più alibi: ci sono stati organismi istituzionali che hanno voluto nascondere i fatti - afferma Angela Manca - e per questo hanno fatto la guerra contro di noi, che non volevamo permettere che la memoria di Attilio fosse ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) AGI - "Io l'ho sempre detto ed è davvero doloroso, a quasi diciassettennedall'assassinio di mio, leggere le parole del difensore di Monica Mileti, che conferma definitivamente che la Procura di Viterbo e il pm Petroselli in questihanno operato solo per occultare lae mettere una pietra tombale sull'omicidio di". Lo afferma Angeladell'urologo barcellonese ucciso il 12 febbraio del 2004, dopo le parole dell'avvocato Cesare Placanica pubblicate dall'AGI. "Oggi nessuno ha più alibi: ci sono stati organismi istituzionali che hanno voluto nascondere i fatti - afferma Angela- e per questo hanno fatto la guerra contro di noi, che non volevamo permettere che la memoria difosse ...

