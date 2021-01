' Favorisca patente e libretto' | lui si accascia sul sedile e muore a 40 anni

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tragedia durante un controllo della polizia stradale in Abruzzo. L'uomo mentre prendeva i documenti ha accusato un malore per poirsi suldell'auto e spirare: si stava recando al lavoro ...

Città Sant'Angelo. Questa mattina la polizia di stato ha intensificato l’attività di controllo nel territorio di Città Sant’Angelo. Il servizio è stato voluto dal questore Liguori, atteso che l’appr ...«Ci sono alcune proposte, ovvero che chi si sottopone a vaccinazione possa avere una sorta di abilitazione per una maggiore mobilità, ma non abbiamo deciso nulla in questa direzione-. Lo ha detto il p ...