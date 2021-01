Covid, l’Oms accusa la Cina: “Manca collaborazione per le indagini” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il direttore generale dell’Oms attacca duramente la Cina in merito alla gestione del Covid. Stando ad alcune indiscrezioni, Manca la collaborazione. Da quando è scoppiata la pandemia globale dovuta al… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il direttore generale delattacca duramente lain merito alla gestione del. Stando ad alcune indiscrezioni,la. Da quando è scoppiata la pandemia globale dovuta al… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

Agenzia_Italia : La Cina non dà l'ok alla missione Oms sul Covid - fattoquotidiano : Covid, missione Oms in Cina. Ma Pechino non concede il permesso agli scienziati. L’agenzia Onu: “Delusione e frusta… - SamaRosa70 : RT @FedericoRampini: Un anno dopo la #Cina continua a ostacolare l’indagine della #OMS sulle origini del #COVID19 ritardi nei visti agli is… - AlexTheBiz : RT @FedericoRampini: Un anno dopo la #Cina continua a ostacolare l’indagine della #OMS sulle origini del #COVID19 ritardi nei visti agli is… - CiccioLupis : RT @FedericoRampini: Un anno dopo la #Cina continua a ostacolare l’indagine della #OMS sulle origini del #COVID19 ritardi nei visti agli is… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Oms Covid, Galli (Oms) sulla variante inglese: più trasmissibile da bambini Corriere della Sera